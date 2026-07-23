Il sindaco di Bari e altri amministratori locali pugliesi hanno annunciato la loro opposizione all’autonomia differenziata, definendola incompatibile con la Costituzione. In una conferenza stampa, Leccese ha affermato che la riforma mette a rischio la coesione della Repubblica e i diritti uguali ovunque si viva. L’appello alla mobilitazione è stato lanciato anche da un altro sindaco, con l’obiettivo di fermare la proposta.

«È in gioco la tenuta della nostra Repubblica come comunità di diritti uguali, ovunque si viva»: il sindaco di Bari, Vito Leccese, insieme ad un folto gruppo di amministratori locali pugliesi, raccoglie e rilancia l’appello alla mobilitazione, lanciato da Antonio Decaro, per fermare l’autonomia differenziata. Il primo cittadino del capoluogo, alla guida di un fronte di 130 tra sindaci e amministratori locali, ha stilato un documento con il quale si chiede a governo e Parlamento di fermare l’iter della riforma. L’appello, sottoscritto da sindaci, assessori e consiglieri comunali, accoglie «con favore la volontà del presidente... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Autonomia differenziata, Leccese guida il fronte dei sindaci pugliesi contro la riforma: «Incompatibile con la Costituzione»

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