Autonomia differenziata Coordinamento campano per il No in piazza | Camere riforma accelera

Da anteprima24.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Coordinamento campano contro l’autonomia differenziata ha annunciato manifestazioni in piazza, segnalando un’accelerazione nella riforma proposta dal ministro Roberto Calderoli. La protesta riguarda l’approvazione della legge e le modifiche alle competenze statali e regionali. La mobilitazione si svolgerà nelle prossime settimane, con obiettivo di opporsi alla riforma. La riforma, secondo il Coordinamento, sta procedendo più rapidamente rispetto alle precedenti fasi di discussione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il Coordinamento campano contro l’autonomia differenziata parla di una nuova accelerazione nella riforma del ministro Roberto Calderoli, e annuncia di scendere in piazza. “Il 16 Luglio scorso – spiega una nota -, il Senato ha approvato le Risoluzioni sulle intese che consentiranno di trasferire a Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria materie cruciali per garantire l’uguaglianza dei diritti di lavoratori e lavoratrici, la salute e la tutela ambientale: protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e sanità”. Cosìcchè, il 20 e 21 luglio “i testi delle 4 intese – prosegue il Coordinamento campano contro l’autonomia differenziata – saranno discussi alla Camera “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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