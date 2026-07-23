Autonomia differenziata Fico | Vogliamo una Repubblica unita e non divisa

Un rappresentante ha dichiarato che si oppone all’autonomia differenziata, affermando che si tratta di una battaglia portata avanti da anni. Ha riferito di aver partecipato a oltre 200 incontri e convegni in tre anni per contrastare questa misura e ha annunciato che continuerà a opporsi anche a livello regionale. La posizione si inserisce in un dibattito pubblico acceso sulla riforma, che mira a modificare le competenze tra Stato e regioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quella contro l’autonomia differenziata “è una battaglia che facciamo da anni. Io ho fatto più di 200 interventi e convegni in Italia in tre anni per contrastare l’autonomia differenziata e ora lo faremo senza sosta anche dalla Regione”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto della “Scuola elementare del Teatro” diretta da Davide Iodice ospitata presso l’istituto Colosimo di Napoli. “Ricordo – ha aggiunto Fico – che anche la giunta precedente insieme ad altre quattro Regioni aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale e la Corte, di fatto, aveva reso incostituzionali i tanti punti di questa legge che in qualche modo oggi vengono addirittura aggirati con queste pre-intese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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