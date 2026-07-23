Autonomia differenziata Fico | Vogliamo una Repubblica unita e non divisa

Da anteprima24.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un rappresentante ha dichiarato che si oppone all’autonomia differenziata, affermando che si tratta di una battaglia portata avanti da anni. Ha riferito di aver partecipato a oltre 200 incontri e convegni in tre anni per contrastare questa misura e ha annunciato che continuerà a opporsi anche a livello regionale. La posizione si inserisce in un dibattito pubblico acceso sulla riforma, che mira a modificare le competenze tra Stato e regioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Quella contro l’autonomia differenziata “è una battaglia che facciamo da anni. Io ho fatto più di 200 interventi e convegni in Italia in tre anni per contrastare l’autonomia differenziata e ora lo faremo senza sosta anche dalla Regione”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto della “Scuola elementare del Teatro” diretta da Davide Iodice ospitata presso l’istituto Colosimo di Napoli.      “Ricordo – ha aggiunto Fico – che anche la giunta precedente insieme ad altre quattro Regioni aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale e la Corte, di fatto, aveva reso incostituzionali i tanti punti di questa legge che in qualche modo oggi vengono addirittura aggirati con queste pre-intese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

autonomia differenziata fico vogliamo una repubblica unita e non divisa
© Anteprima24.it - Autonomia differenziata, Fico: “Vogliamo una Repubblica unita e non divisa”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Balzo Autonomia differenziata, in piazza i campani del No tra ricorso Fico e timori di esodi al NordDurante il voto alla Camera sulle intese con quattro regioni per l’autonomia differenziata, circa cento persone si sono radunate in piazza Capranica...

Papa Leone XIV a Napoli, Fico: “Una giornata di fede, accoglienza e unità”Oggi a Napoli si è svolta una cerimonia in occasione del primo anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV.

Si parla di: Autonomia differenziata, ok Senato a pre-intese: protesta opposizioni.

autonomia differenziata fico vogliamoAutonomia, Decaro e Fico ricorrono alla ConsultaROMA Il presidente della Regione Puglia Decaro annuncia il ricorso alla Corte costituzionale contro le pre-intese per l’Autonomia differenziata di Liguria, Piemonte, Veneto e Lombardia destinate a cre ... corrieredellacalabria.it

autonomia differenziata fico vogliamoAutonomia differenziata, allarme di Fico: Vogliono dividere l’Italia, serve un fronte comuneContrasteremo l’idea di un Paese a due velocità. Sarracino (Pd) La destra vuole la secessione. De Luca jr: Faremo le barricate ... napoli.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web