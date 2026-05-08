Papa Leone XIV a Napoli Fico | Una giornata di fede accoglienza e unità

Oggi a Napoli si è svolta una cerimonia in occasione del primo anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV. Le autorità hanno collaborato per organizzare l'evento, che ha visto la partecipazione di diverse istituzioni locali. Durante la giornata sono state svolte diverse attività pubbliche e incontri, con l’obiettivo di celebrare il loro ruolo e il legame con la comunità. La giornata è stata caratterizzata da momenti di fede e di solidarietà tra i presenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo lavorato come istituzioni per garantire la migliore accoglienza possibile a Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario del suo Pontificato. Abbiamo cercato di fare in modo che tutti i fedeli potessero vivere questa giornata nel modo più sereno e partecipato possibile. Ho condiviso le parole di Papa Leone XIV sull’importanza dell’accoglienza, del dialogo e dell’attenzione verso gli altri, temi che parlano non solo ai credenti ma all’intera comunità. Ringrazio le donne e gli uomini della Regione Campania, della Prefettura, del Comune e della Diocesi che hanno lavorato insieme per garantire la riuscita di una giornata così importante.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Papa Leone XIV a Napoli, Fico: “Una giornata di fede, accoglienza e unità” Notizie correlate Pompei, Papa Leone XIV alla Supplica: un appuntamento di fede unico? Punti chiave Come influenzerà la visita di Leone XIV la devozione globale al Rosario? Perché la Supplica di Bartolo Longo ha una valenza politica... Papa Leone XIV in Africa: missione di fede, zero polemiche con TrumpDurante il volo che lo ha portato da Yaoundé verso Luanda, in Angola, Papa Leone XIV ha chiarito la natura del suo attuale impegno pastorale in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca. Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV oggi a Pompei e Napoli: visita pastorale, messa e supplica alla MadonnaPapa Leone ha scelto Napoli e Pompei come luoghi dove trascorrere il suo primo anniversario da Pontefice. tg.la7.it Corriere della Sera. . Papa Leone XIV ha incontrato, al Duomo di Napoli, Patrizia Mercolino: la mamma di Domenico Caliendo, il bambino morto a febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito il 23 dicembre. Patrizia ha stretto la ma - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com