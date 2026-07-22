Durante il voto alla Camera sulle intese con quattro regioni per l’autonomia differenziata, circa cento persone si sono radunate in piazza Capranica a Roma. La manifestazione, definita “intensa” ma poco partecipata, è stata organizzata da cittadini campani contrari alla misura. Tra i presenti, alcuni hanno espresso timori riguardo a possibili esodi verso il Nord e hanno discusso di ricorsi legali contro l’accordo. La protesta si è svolta in un momento di confronto parlamentare sulla questione.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo descrivono come un presidio “intenso, anche se non partecipatissimo”. Ieri, in concomitanza col voto alla Camera sulle intese con quattro regioni per l’Autonomia differenziata, un centinaio di persone ha manifestato a Roma in piazza Capranica. Il presidio è poi riuscito ad arrivare in piazza di Monte Citorio. Sul posto una rappresentanza del Coordinamento campano contro l’Autonomia differenziata. In aula, invece, la maggioranza ha approvato le intese con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Sul tavolo, il trasferimento di materie cruciali: protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e sanità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Balzo Autonomia differenziata, in piazza i campani del No tra ricorso Fico e timori di esodi al Nord

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