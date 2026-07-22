auto sulla folla a modena la 55enne monica esposito muore dopo due mesi

Notizia in breve

Una donna di 55 anni, Monica Esposito, è deceduta dopo due mesi di ricovero in terapia intensiva. Era stata investita il 16 maggio nel centro di Modena, quando un’auto guidata da un uomo aveva investito la folla, ferendo otto persone. La donna, rimasta gravemente ferita, era stata trasportata in ospedale subito dopo l’incidente. La sua morte è avvenuta oggi, due mesi dopo l’incidente.