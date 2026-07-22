Auto sulla folla a Modena la 55enne Monica Esposito muore dopo due mesi
Una donna di 55 anni, Monica Esposito, è deceduta dopo due mesi di ricovero in terapia intensiva. Era stata investita il 16 maggio nel centro di Modena, quando un’auto guidata da un uomo aveva investito la folla, ferendo otto persone. La donna, rimasta gravemente ferita, era stata trasportata in ospedale subito dopo l’incidente. La sua morte è avvenuta oggi, due mesi dopo l’incidente.
Non ce l’ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall’auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri, ferendo otto persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda ospedaliero - universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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