auto sulla folla a modena 55enne muore dopo due mesi in ospedale

Una donna di 55 anni è deceduta dopo due mesi di degenza in ospedale. È stata investita il 16 maggio in centro a Modena da un'auto lanciata sulla folla. L'incidente è avvenuto mentre una persona guidava un veicolo contro i passanti. La vittima era rimasta gravemente ferita e aveva ricevuto cure intensive prima di perdere la vita. La procura ha aperto un fascicolo senza nomi di indagati.

Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni da due mesi ricoverata in ospedale dopo essere stata investita in centro a Modena, lo scorso 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri., Nell'incidente erano rimaste ferite otto persone. La donna, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata dopo una lunga agonia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Automobile sulla folla a Modena: Il conducente scappa a piedi dopo l'impatto, la gente lo rincorre

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