Auto si urtano sull’Asse Una si ribalta due feriti Grave un conducente

Nella prima serata di ieri, sull’asse nord-sud in direzione Baraccola, due auto si sono scontrate durante un sorpasso. Uno dei veicoli si è ribaltato più volte, causando feriti e il trasporto in ospedale di due persone. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con Ancona in tilt nelle uscite dell’ora di punta del rientro.

Incidente nella prima serata di ieri sull’asse nord-sud, in direzione Baraccola, dove un’auto si è ribaltata più volte dopo aver urtato un’altra auto durante un sorpasso: due i feriti, entrambi trasportati in ospedale, e pesanti ripercussioni sul traffico, con Ancona rimasta paralizzata in uscita nell’ora di punta del rientro. Al volante dell’auto cappottata c’era un quarantasettenne di San Benedetto del Tronto, che percorreva l’asse per rientrare a casa. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da un attimo di distrazione nel corso della manovra: un contatto fatale con la vettura affiancata, sufficiente a fargli perdere il controllo del mezzo, fermatosi sulla carreggiata dopo una serie di capovolgimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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HO RICOSTRUITO una BMW serie 1 INCIDENTA

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