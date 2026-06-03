Grave incidente sull' A26 auto si ribalta | tre feriti autostrada chiusa
Un’auto si è ribaltata sull’A26 tra le province di Novara e Vercelli, nel pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita di Vercelli Est, tra Borgo Vercelli e Casalino, in direzione Gravellona Toce. Tre persone sono rimaste ferite. L’autostrada è stata chiusa temporaneamente per permettere i soccorsi e la rimozione del veicolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza.
Grave incidente stradale sull'A26, tra le province di Novara e Vercelli. É successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, all'altezza dell'uscita di Vercelli Est, nel territorio tra i comuni di Borgo Vercelli e Casalino, in direzione Gravellona Toce.Lo scontro allo svincoloSecondo le prime. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
MAXI INCIDENTE SULLA A26: UN MORTO E 24 FERITI. DIVERSI MEZZI DISTRUTTI
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