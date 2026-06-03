Grave incidente sull' A26 auto si ribalta | tre feriti autostrada chiusa

Notizia in breve

Un’auto si è ribaltata sull’A26 tra le province di Novara e Vercelli, nel pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita di Vercelli Est, tra Borgo Vercelli e Casalino, in direzione Gravellona Toce. Tre persone sono rimaste ferite. L’autostrada è stata chiusa temporaneamente per permettere i soccorsi e la rimozione del veicolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza.