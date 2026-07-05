Scontro fra due auto nella periferia di Arezzo una si ribalta | 4 feriti uno è grave

Da corrieretoscano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera nella periferia di Arezzo, quando due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. Uno dei feriti si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.

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AREZZO – Un altro impatto tremendo nella serata di ieri (4 luglio) ha fatto scattare la massima urgenza per i soccorsi lungo le strade della periferia aretina. L’allarme alla centrale operativa del 118 è giunto poco prima delle 21,30 per un grave incidente stradale verificatosi in via Salvadori, proprio all’incrocio con la strada statale 73. Due autovetture si sono scontrate violentemente e, a causa del forte impatto, una delle due si è completamente ribaltata sulla carreggiata, intrappolando gli occupanti. Il bilancio è pesante: quattro persone coinvolte, tra cui tre adulti e una bambina. La gravità dello scenario ha richiesto l’invio... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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