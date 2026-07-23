Cirelli Motor Company ha annunciato i modelli di auto Gpl bi-fuel previsti per il 2026, con prezzi ancora da definire. La casa automobilistica italiana si distingue nel mercato per aver scelto di puntare esclusivamente su alimentazioni alternative. Non sono stati comunicati dettagli sui singoli modelli o sui costi, né sono stati forniti dati tecnici specifici. La produzione e la commercializzazione di questi veicoli sono previste per il prossimo anno.

Nel panorama automobilistico italiano c'è un costruttore che ha scelto di percorrere una strada controcorrente. Si chiama Cirelli Motor Company e ha costruito la propria identità commerciale attorno alle alimentazioni alternative. L'azienda, con sede a Milano, importa vetture prodotte in Cina, le commercializza con il proprio marchio e propone una gamma che, per varietà di motorizzazioni, non ha oggi eguali sul mercato: benzina, Gpl, mild hybrid, Gpl mild hybrid e, su alcuni modelli, anche metano. Il listino dedicato alle versioni a gas parte da 20.800 euro con la Cirelli 1, Suv a sette posti che rappresenta la porta d'ingresso all'offerta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto Gpl Cirelli: tutti i modelli bi-fuel e i prezzi 2026

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