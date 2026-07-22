Nel 2026, il gruppo DR Automobiles, con sede a Macchia d'Isernia, ha presentato nuovi modelli di auto GPL DR, EVO e Sportequipe. La produzione si concentra principalmente su veicoli a bi-fuel benzina-GPL, con una riduzione di veicoli diesel e poca elettrificazione. Il costruttore, il più grande in Italia tra quelli che utilizzano meccaniche cinesi, ha scelto di puntare sul gas come elemento centrale dell’offerta.

Quasi nessun diesel, poca elettrificazione, tanto gas. Il gruppo DR Automobiles, con base a Macchia d'Isernia, è il più grande costruttore italiano di vetture su meccanica cinese, e sul bi-fuel benzina-GPL ha costruito la spina dorsale della sua offerta. Sotto i tre marchi generalisti DR, EVO e Sportequipe, l'impianto a gas non è un accessorio post vendita, ma arriva montato in fabbrica e coperto dalla garanzia del costruttore. Il listino a gas parte da 17.900 euro e il meccanismo è sempre lo stesso: le vetture nascono in Cina, quasi tutte su base Chery, e vengono adattate e allestite in Italia; su ogni modello a benzina il gruppo affianca una gemella bi-fuel, con un sovrapprezzo compreso tra 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto GPL DR, EVO e Sportequipe: modelli e prezzi 2026

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