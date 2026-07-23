Auto cinesi la citycar diventa elettrica | i prezzi

Notizia in breve

Due nuove citycar cinesi elettriche sono state lanciate sul mercato: la Geely E2 e la Leapmotor BO3X. Si aggiungono alla Byd Dolphin Surf, la Dongfeng Box e l’EMC Yudo, tutte a batteria. I prezzi variano tra modelli diversi, mentre nel 2027 è prevista l’arrivo della MG GO! con stile retrò. Le vetture sono destinate a conquistare il segmento urbano con motorizzazioni elettriche.