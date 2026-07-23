Auto cinesi la citycar diventa elettrica | i prezzi
Due nuove citycar cinesi elettriche sono state lanciate sul mercato: la Geely E2 e la Leapmotor BO3X. Si aggiungono alla Byd Dolphin Surf, la Dongfeng Box e l’EMC Yudo, tutte a batteria. I prezzi variano tra modelli diversi, mentre nel 2027 è prevista l’arrivo della MG GO! con stile retrò. Le vetture sono destinate a conquistare il segmento urbano con motorizzazioni elettriche.
Geely E2 e Leapmotor BO3X si aggiungono a Byd Dolphin Surf, Dongfeng Box ed EMC Yudo: tutto sulla nuova generazione di citycar a batteria, aspettando nel 2027 il look retrò della MG GO!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Motore Cinese da 45 km/l che UMILIA le Auto Elettriche
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Sotto le camuffature si cela la nuova generazione della citycar di casa Smart, che questa volta si chiamerà #2. Per il momento sappiamo che sarà lunga 2,70 metri, mentre le specifiche tecniche non sono ancora definitive. Ci si aspetta un'autonomia nell'ordine facebook
Auto piccola in autostrada reddit
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