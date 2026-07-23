Auto cinesi la citycar diventa elettrica | i prezzi

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due nuove citycar cinesi elettriche sono state lanciate sul mercato: la Geely E2 e la Leapmotor BO3X. Si aggiungono alla Byd Dolphin Surf, la Dongfeng Box e l’EMC Yudo, tutte a batteria. I prezzi variano tra modelli diversi, mentre nel 2027 è prevista l’arrivo della MG GO! con stile retrò. Le vetture sono destinate a conquistare il segmento urbano con motorizzazioni elettriche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Geely E2 e Leapmotor BO3X si aggiungono a Byd Dolphin Surf, Dongfeng Box ed EMC Yudo: tutto sulla nuova generazione di citycar a batteria, aspettando nel 2027 il look retrò della MG GO!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

auto cinesi la citycar diventa elettrica i prezzi
© Gazzetta.it - Auto cinesi, la citycar diventa elettrica: i prezzi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il Motore Cinese da 45 km/l che UMILIA le Auto Elettriche

Video Il Motore Cinese da 45 km/l che UMILIA le Auto Elettriche

Notizie e thread social correlati

Auto cinesi in Europa: l’ascesa dei prezzi bassi conquista i mercatiNegli ultimi mesi, le auto cinesi hanno registrato un aumento significativo nelle vendite in diversi Paesi europei.

Nuova Citroen 2CV 2028: torna la citycar elettrica come restomodSi parla di una possibile nuova versione della Citroën 2CV prevista per il 2028, che potrebbe arrivare come una reinterpretazione moderna della...

Temi più discussi: I dazi fino al 45% non bastano: dalla Cina le auto elettriche che sfidano Volkswagen e Tesla; La Suzuki prepara la kei car per l'Europa: arriverà nel 2027; Le auto elettriche che costano meno e convincono di più nel 2026; Era l'auto elettrica più venduta al mondo: ora ci riprova così.

I dazi fino al 45% non bastano: dalla Cina le auto elettriche che sfidano Volkswagen e TeslaDa Byd a Leapmotor, dalle citycar ai Suv: i marchi cinesi moltiplicano i modelli e aggrediscono il mercato europeo con prezzi sempre più competitivi. I dazi di Bruxelles funzionano a metà ... today.it

auto cinesi la citycarAuto elettriche, le più convenienti da acquistare per segmento nel 2026Dalla Dacia Spring alla MG S5 EV, ecco le auto elettriche più convenienti del 2026 segmento per segmento, con prezzi a partire da meno di 19.000 euro ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web