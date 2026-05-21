Negli ultimi mesi, le auto cinesi hanno registrato un aumento significativo nelle vendite in diversi Paesi europei. In alcune nazioni, i marchi asiatici sono già tra i più venduti, sostituendo spesso le case automobilistiche occidentali. La crescita si accompagna a un’offerta di veicoli a prezzi più competitivi rispetto a quelli dei produttori locali, che negli ultimi anni hanno preferito concentrarsi su segmenti di mercato più alti o di lusso. Questa tendenza sta modificando il panorama delle immatricolazioni nel vecchio continente.

? Punti chiave Quali Paesi europei stanno già dominando le vendite dei marchi asiatici?. Perché i produttori occidentali hanno abbandonato le fasce di prezzo popolari?. Come influisce il calo del potere d'acquisto sulla scelta dell'auto?. Quali rischi reali comporta scegliere un marchio economico per la manutenzione?.? In Breve Norvegia guida con 14% di quota e 96% di immatricolazioni BEV.. Gran Bretagna primo mercato europeo con 10% di vendite totali.. Spagna e Italia registrano quote di mercato tra l'8% e il 9%.. Brand occidentali abbandonano fasce economiche lasciando spazio ai produttori asiatici.. Nel 2025, i costruttori asiatici hanno conquistato una quota del 6% del mercato europeo, segnando una presenza sempre più costante nelle nostre strade dopo le rare apparizioni degli anni passati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto cinesi in Europa: l’ascesa dei prezzi bassi conquista i mercati

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