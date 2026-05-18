Nuova Citroen 2CV 2028 | torna la citycar elettrica come restomod

Si parla di una possibile nuova versione della Citroën 2CV prevista per il 2028, che potrebbe arrivare come una reinterpretazione moderna della classica citycar. Si ipotizza che il modello sarà elettrico e in stile “neo-retrò”, senza riproporre fedelmente il design originale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le voci indicano che il progetto potrebbe combinare elementi nostalgici con tecnologie contemporanee. La futura vettura sembrerebbe voler mantenere il fascino di sempre, aggiornandolo con soluzioni più sostenibili.

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Se davvero arriverà una nuova Citroën 2CV nel 2028, sarà quasi certamente una reinterpretazione elettrica “neo-retrò”, non una copia fedele della storica Deuche. Al momento Citroën non ha confermato ufficialmente il modello, ma ci sono molte indiscrezioni convergenti da fonti automotive europee. Molti rumor parlano di: piattaforma elettrica Stellantis “Smart Car”. prezzo relativamente accessibile. dimensioni compatte da citycar. stile ispirato alla 2CV originale. debutto simbolico nel 2028, 80 anni dopo la 2CV del 1948. Visivamente potrebbe avere elementi come: Le caratteristiche più probabili: fari tondi. cofano bombato. tetto in tela scorrevole. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Citroen 2CV 2028: torna la citycar elettrica come restomod ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La nuova Citroën 2CV 2026 tra tradizione e innovazione Sullo stesso argomento Nuova Citroen 2CV 2028: ritorna la storica citycar?La verità è che una “Citroën 2CV restomod 2027-2028” ufficiale non esiste (ancora) — ma ci sono indizi molto interessanti su come potrebbe essere una... La Nissan Micra torna elettrica: prova tra le strade di Roma della nuova citycar giapponeseDall’Eur al centro storico passando per la Cristoforo Colombo, il traffico dei lungoteveri e la salita verso il Gianicolo. 2026 Citroen C4 Picasso reddit Nuova Citroen 2CV: in futuro la casa francese potrebbe sfidare Renault 5 e Fiat 500 [RENDER]Del ritorno sul mercato di una nuova Citroen 2CV, si parla già da un pò di tempo. Al momento però nonostante le indiscrezioni continiuno a circolare da Stellantis nei mesi scorsi era arrivata una ... motorionline.com Nuova Citroen 2CV: ecco come viene immaginato il suo design [RENDER]Nelle scorse settimane si era diffusa la voce relativa ad una possibile nuova Citroen 2CV con la quale la casa francese di Stellantis avrebbe riportato in vita uno dei suoi modelli più iconici per ... motorionline.com