Sette persone sono state arrestate in un'operazione europea che ha smantellato una banda dei Balcani responsabile di aver trasportato centinaia di migranti in Italia. La rete criminale utilizzava auto a noleggio mai restituite e gestiva società fittizie per coprire le operazioni. L’indagine ha portato alla scoperta di un sistema organizzato che sfruttava veicoli e strutture false per facilitare il trasferimento dei migranti.

Sette persone sono state arrestate in un’operazione supportata da Europol contro un gruppo criminale organizzato che trasportava migranti verso l’Italia. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno intrapreso un’azione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di trafficare migranti attraverso i Balcani utilizzando veicoli noleggiati, rubati e immatricolati fraudolentemente. (EUROPOL FOTO) – Notizie.com L’indagine, condotta dalle autorità greche e supportata da Europol, ha preso di mira una rete criminale composta principalmente da cittadini siriani ed egiziani, sospettati di organizzare il trasporto illegale di migranti dalla Grecia attraverso la Bulgaria e la Romania, per poi agevolarne il proseguimento verso l’Italia. 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Auto a noleggio mai restituite e società fantasma: così la banda dei Balcani portava centinaia di migranti fino in Italia

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