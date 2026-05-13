Noleggio auto con trucco sede fantasma a Forlì per risparmiare sulla polizza | in due finiscono nei guai
Due persone sono state coinvolte in un'indagine per aver utilizzato una sede fittizia a Forlì per noleggiare auto e ottenere tariffe assicurative più basse. Secondo le indagini, avevano ideato un sistema con una sede fantasma che permetteva di risparmiare sui costi delle polizze, sfruttando differenze nelle tariffe tra diverse province. Le autorità hanno sequestrato documenti e hanno proceduto a perquisizioni presso le sedi coinvolte.
Un piano studiato nei minimi dettagli per abbattere i costi delle polizze assicurative, sfruttando tariffe più vantaggiose in una provincia diversa da quella di effettiva operatività. È questa la strategia scoperta dalla Polizia di Stato di Forlì, che ha portato alla denuncia di due uomini.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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