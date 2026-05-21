Truffa del car sharing all' aeroporto di Ciampino | paga 330 euro per l' auto ma il noleggio è fantasma
Una donna di 58 anni, residente a Castel Volturno, è stata denunciata dai carabinieri per aver partecipato a una truffa legata a un servizio di car sharing all’aeroporto di Ciampino. Secondo quanto accertato, avrebbe riscosso circa 330 euro per il noleggio di un’auto che poi non è mai stata consegnata, configurando così una truffa. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata identificata e coinvolta nelle indagini condotte dai militari.
La truffa del car sharing. A smascherare il sistema di una donna campana i carabinieri. La 58enne, originaria di Napoli e residente a Castel Volturno (Caserta), già nota alle forze dell'ordine, è stata identificata dai carabinieri e denunciata per truffa.La denuncia dell'imprenditriceL'attività. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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