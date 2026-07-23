Auto a gas va a fuoco crolla il tetto dell’autorimessa

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’auto a gas ha preso fuoco in un’autorimessa privata a Santa Lucia di Stroncone, causando il crollo del tetto. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 15, coinvolgendo il veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stroncone (Terni), 23 luglio 2026 – Paura a Santa Lucia di Stroncone per un incendio che ha coinvolto un’autorimessa. L’allarme è scattato poco dopo le 15: a prendere fuoco un auto all'interno di una autorimessa privata. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo, peraltro alimentato a gas e quindi con una necessità di cautela particolare per l’intervento di spegnimento; l’incendio si è poi propagato all'intera struttura che la ospitava, facendo crollare il tetto. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Terni con il supporto di un ulteriore Abp, presenti anche i carabinieri della locale stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

auto a gas va a fuoco crolla il tetto dell8217autorimessa
© Lanazione.it - Auto a gas va a fuoco, crolla il tetto dell’autorimessa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Chaos in Texas Ohio Oklahoma Today! Giant Dust Storm Hail Slams Many Homes, Cars in Arkansas

Video Chaos in Texas Ohio Oklahoma Today! Giant Dust Storm Hail Slams Many Homes, Cars in Arkansas

Notizie e thread social correlati

Crolla il tetto della caserma dei vigili del fuoco: terrore in ItaliaIl tetto di una caserma dei vigili del fuoco è crollato improvvisamente, provocando paura tra i presenti.

Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano: vigili del fuoco sul posto, nessun feritoAll'alba del 16 luglio, una porzione del tetto del Tribunale di Bolzano è crollata.

Temi più discussi: Perdita di gas dall'auto dopo il rifornimento: intervengono i vigili del fuoco; Fuga di GPL dopo il rifornimento: paura a Pordenone, intervengono i vigili del fuoco; Auto a GPL prende fuoco in un garage a Grignano Polesine: danni anche alla struttura; Sant'Angelo, va a sbattere con l’auto e rompe una tubatura del gas.

auto a gas va fuocoAuto a gas va a fuoco, crolla il tetto dell’autorimessaL’allarme è scattato poco dopo le 15: a prendere fuoco un auto all'interno di una autorimessa privata. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo, peraltro alimentato a gas e quindi con una ne ... lanazione.it

Auto a Gpl perde gas, intervengono i Vigili del fuoco, in salvo gli occupantiI Vigili del fuoco hanno operato per più di sei ore ieri, fino alle 23.15, per la messa in sicurezza e bonifica del serbatoio di Gpl di una vettura a Povoletto. La vettura stava percorrendo la strada ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web