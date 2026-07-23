Un’auto a gas ha preso fuoco in un’autorimessa privata a Santa Lucia di Stroncone, causando il crollo del tetto. L’incendio si è sviluppato poco dopo le 15, coinvolgendo il veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Stroncone (Terni), 23 luglio 2026 – Paura a Santa Lucia di Stroncone per un incendio che ha coinvolto un’autorimessa. L’allarme è scattato poco dopo le 15: a prendere fuoco un auto all'interno di una autorimessa privata. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo, peraltro alimentato a gas e quindi con una necessità di cautela particolare per l’intervento di spegnimento; l’incendio si è poi propagato all'intera struttura che la ospitava, facendo crollare il tetto. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Terni con il supporto di un ulteriore Abp, presenti anche i carabinieri della locale stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto a gas va a fuoco, crolla il tetto dell’autorimessa

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