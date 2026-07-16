Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano | vigili del fuoco sul posto nessun ferito

All'alba del 16 luglio, una porzione del tetto del Tribunale di Bolzano è crollata. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ma non si sono registrati feriti. Le operazioni di soccorso e verifica sono ancora in corso. La struttura stava subendo lavori di ristrutturazione e ampliamento da alcune settimane.

All'alba di oggi 16 luglio in Tribunale a Bolzano è crollato parte del tetto: in queste settimane sono in corso i lavori di ristrutturazione e ampliamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc, ferita un'addetta alle pulizie

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