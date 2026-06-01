Il tetto di una caserma dei vigili del fuoco è crollato improvvisamente, provocando paura tra i presenti. Il cedimento si è verificato durante una serata normale, con i vigili in servizio. Non ci sono notizie di feriti o vittime, ma il rumore del crollo ha provocato sconcerto tra i testimoni. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e i danni alla struttura.

Il rumore è stato improvviso, un boato sordo che ha squarciato il silenzio di una serata che sembrava scorrere come tante altre, tra turni di guardia e la solita prontezza operativa. In un attimo, il soffitto della sala operativa ha ceduto, scaricando al suolo un cumulo pesante di detriti, intonaco e calcinacci proprio là dove gli operatori coordinano i soccorsi per l’intero territorio. Questa volta, però, chi è abituato a correre contro il tempo per salvare gli altri dalle fiamme e dai crolli si è ritrovato a dover gestire l’emergenza tra le proprie mura domestiche. Gli stessi professionisti del soccorso hanno dovuto indossare i caschi non per uscire a sirene spiegate, ma per puntellare i soffitti della loro sede, dichiarare l’inagibilità della struttura e abbandonare precipitosamente l’edificio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Crolla il tetto della caserma dei vigili del fuoco: terrore in Italia

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Road collapse! She fell right in!Part 96

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