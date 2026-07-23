autentici custodi della tradizione

La Memphis Music Hall of Fame All Star Band è un gruppo di 12 musicisti che si esibiscono regolarmente alla Memphis Music Hall of Fame. I componenti dell’ensemble sono musicisti versatili e di grande talento, specializzati in diversi generi musicali. La band si esibisce in concerti e eventi legati alla memoria della musica di Memphis, mantenendo viva la tradizione musicale della città. Non sono state fornite informazioni su date specifiche o altri dettagli organizzativi.

The Memphis Music Hall of Fame All Star Band è un ensemble di 12 musicisti versatili e di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Music Hall of Fame. Ogni membro della band meriterebbe un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Music Hall of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Kurt ‘KC’ Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista nominato due volte ai Grammy. È il presidente del capitolo di Memphis di N.A.R.A.S. (The Grammy’s). Ha lavorato con Stevie Wonder, George Clinton, Chaka Khan, ConFunkShun e gli artisti rap vincitori dell’Oscar Three 6 Mafia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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