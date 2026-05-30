Olive vincisgrassi stoccafisso Sapori autentici e tradizione unica

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle Marche, sono stati trovati e sequestrati prodotti alimentari come olive, vincisgrassi e stoccafisso, considerati non conformi alle normative. La polizia ha effettuato controlli presso diversi punti vendita, riscontrando irregolarità nelle etichette e nella provenienza di alcuni alimenti. Non sono stati segnalati danni alla salute pubblica, ma le autorità hanno avviato procedure di sequestro e sanzioni amministrative. La verifica continuerà per garantire il rispetto delle norme di sicurezza alimentare.

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Nelle Marche la cucina è molto più di una tradizione: è un modo di stare insieme, di raccontare il territorio e le sue infinite sfumature. Dal mare Adriatico agli Appennini, passando per campagne e colline, ogni zona custodisce sapori autentici che parlano di famiglie, ricette tramandate e prodotti d’eccellenza. Oggi trattorie storiche, bistrot contemporanei e chef stellati reinterpretano questo patrimonio con equilibrio, mantenendo vivo il legame con la cucina di una volta. Tra i piatti che meglio rappresentano la regione ci sono i vincisgrassi, ricchi e saporiti, con le loro sfoglie sottili e il ragù corposo, e il brodetto di pesce, simbolo della costa marchigiana da Ancona a Fano fino a San Benedetto del Tronto, dove ogni porto custodisce la propria versione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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