Voce ai custodi della montagna | Viveri porta la tradizione al festival
Al festival dedicato alla montagna, i custodi delle tradizioni presentano prodotti tipici e racconti della vita nei boschi. Durante l’evento, si sono esibiti artigiani e agricoltori che lavorano nel silenzio degli Appennini, condividendo le proprie esperienze. Sono stati mostrati strumenti tradizionali e piatti tipici preparati con ingredienti locali. Nessuna figura pubblica ha partecipato, solo operatori e produttori del territorio. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con pubblico ridotto e rispetto delle norme di sicurezza.
O STIA Chi lavora la terra nel silenzio dei boschi non ama i riflettori. Ma è proprio lì, tra i poderi dell’Appennino, che si nascondono i racconti più belli. Nasce così " Viveri ", progetto ideato dalla giornalista e gastronoma Martina Liverani insieme a Naturalmente Pianoforte e in stretta sinergia con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che attraverso l’iniziativa delle Aziende agricole consigliate dal Parco valorizza da tempo chi si impegna nella cura della terra. L’idea è quella di creare una rete permanente capace di connettere le eccellenze del paesaggio anche oltre i giorni della manifestazione. Dietro al valore naturalistico del Parco è custodito infatti un patrimonio umano ed enogastronomico prezioso: agricoltori, allevatori, apicoltori, vignaioli e mugnai che lavorano in simbiosi con l’acqua, i pascoli e le stagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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