Voce ai custodi della montagna | Viveri porta la tradizione al festival

Notizia in breve

Al festival dedicato alla montagna, i custodi delle tradizioni presentano prodotti tipici e racconti della vita nei boschi. Durante l’evento, si sono esibiti artigiani e agricoltori che lavorano nel silenzio degli Appennini, condividendo le proprie esperienze. Sono stati mostrati strumenti tradizionali e piatti tipici preparati con ingredienti locali. Nessuna figura pubblica ha partecipato, solo operatori e produttori del territorio. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con pubblico ridotto e rispetto delle norme di sicurezza.