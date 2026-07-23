austria la casa natale di hitler diventa una stazione di polizia

La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn, in Austria, è stata convertita in una stazione di polizia. L’edificio, che fino a poco tempo fa era di proprietà privata, ora ospita ufficialmente agenti di polizia. La decisione è stata presa per impedire che il luogo diventi un punto di ritrovo per gruppi estremisti che venerano il dittatore nazista. La trasformazione è stata completata di recente.

(LaPresse) La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn, in Austria, è stata ufficialmente trasformata in una stazione di polizia. Il progetto nasce con l’obiettivo di impedire che l’edificio diventi un luogo di pellegrinaggio per gruppi estremisti che celebrano il dittatore nazista. All’esterno della struttura resterà una lapide commemorativa con la scritta: « Per la libertà e la democrazia. Mai più fascismo. Milioni di morti ce lo ricordano ». La ristrutturazione, durata diversi anni, è costata circa 20 milioni di euro. La decisione sul futuro dell’edificio è arrivata dopo un lungo contenzioso sulla proprietà: nel 2017 la Corte suprema austriaca ha autorizzato l’esproprio da parte dello Stato, mentre l’ipotesi di demolire la casa è stata successivamente abbandonata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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