adolf hitler la casa natale in austria diventa una stazione di polizia

La casa natale di Adolf Hitler, a Braunau am Inn, in Austria, è stata convertita in una stazione di polizia. L'inaugurazione della nuova struttura è avvenuta nelle ultime ore. La trasformazione dell'edificio è stata completata senza incidenti. La decisione di riqualificare l’immobile in un presidio di sicurezza pubblico è stata comunicata ufficialmente. Nessun altro intervento è stato annunciato per l'edificio.

La casa natale di Adolf Hitler, a Braunau am Inn, in Austria, è stata trasformata in una stazione di polizia. La nuova struttura è stata inaugurata oggi, al termine di un’ampia ristrutturazione costata circa 20 milioni di euro, con cui il governo di Vienna punta a eliminare il valore simbolico dell’edificio come luogo di pellegrinaggio per estremisti di destra e neonazisti. L’immobile, situato vicino al confine con la Germania, è stato profondamente modificato su indicazione di una commissione di esperti, che aveva escluso la demolizione e raccomandato invece di alterarne radicalmente l’aspetto architettonico per renderlo irriconoscibile rispetto all’epoca in cui vi nacque Hitler. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Hitler's Austrian Birthplace Is Turned Into A Police Station

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Austria: la casa natale di Hitler diventa una stazione di polizia x.com

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