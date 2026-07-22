Mercoledì è stata inaugurata in Austria una stazione di polizia all’interno della casa natale di Hitler, situata nel centro di Braunau am Inn, un paese vicino al confine tedesco. La struttura, precedentemente una residenza privata, ora ospita gli uffici di polizia. La casa è stata oggetto di discussioni e controversie nel corso degli anni prima di essere trasformata in un edificio pubblico.

Mercoledì è stata inaugurata in Austria una stazione di polizia che occupa la casa in cui nacque Adolf Hitler. La struttura si trova nel centro di Braunau am Inn, un piccolo paese al confine con la Germania. Per anni la destinazione della casa è stata discussa, anche per via di una lunga disputa legale fra il governo e la vecchia proprietà. Alla fine il governo austriaco aveva deciso di trasformarla in una stazione di polizia per evitare che l’edificio venisse usato come luogo di pellegrinaggio dai movimenti neonazisti. C’è anche un problema riguardo alle mappe digitali: è capitato che gli utenti usino gli strumenti di modifica delle mappe per aggiungere riferimenti al nazismo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La casa natale di Hitler è infine diventata una stazione di polizia

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