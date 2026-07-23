Australia la grotta segreta nasconde un santuario di magia e guarigione di 25mila anni fa | la scoperta nella Cloggs Cave

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella Cloggs Cave in Australia, è stato scoperto un santuario di circa 25.000 anni fa, utilizzato da uomini e donne che vi accedevano per raccogliere erbe, accendere fuochi e praticare rituali. La grotta ha mantenuto le sue funzioni nel tempo, con testimonianze di attività rituali tramandate per millenni. La scoperta rivela come questi gruppi preistorici praticavano riti di guarigione e magia all’interno di uno spazio che conservava tracce di queste pratiche antiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per almeno 25 mila anni uomini e donne hanno continuato a entrare nella stessa grotta, raccogliere erbe, accendere piccoli fuochi e compiere rituali tramandati di generazione in generazione. Non è il soggetto di una leggenda, ma quanto emerge da un nuovo studio archeologico condotto nella Cloggs Cave, nel sud-est dell' Australia, che getta nuova luce sulle pratiche spirituali degli antichi aborigeni GunaiKurnai. Erbe bruciate: dalle cure alle maledizioni. Come riporta Arkeonews, la ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Environmental Archaeology, si è concentrata sull'analisi dei fitoliti, minuscole strutture di silice prodotte dalle piante e conservatesi nei sedimenti della grotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Australia.

australia la grotta segreta nasconde un santuario di magia e guarigione di 25mila anni fa la scoperta nella cloggs cave
© Quotidiano.net - Australia, la grotta segreta nasconde un santuario di magia e guarigione di 25mila anni fa: la scoperta nella Cloggs Cave
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Eccezionale scoperta nel Gargano: c’è la “Grotta delle Meraviglie”, possibile prolungamento di Grotta PaglicciNel Gargano è stata scoperta una nuova grotta chiamata “Grotta delle Meraviglie”, che potrebbe essere un’estensione della Grotta Paglicci.

L’allarme e le ricerche, poi la triste scoperta: ritrovato cadavere nella grotta dello SvizzeroUn uomo è stato trovato senza vita vicino alla grotta dello Svizzero, in un'area alla periferia della città.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web