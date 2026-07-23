Nella Cloggs Cave in Australia, è stato scoperto un santuario di circa 25.000 anni fa, utilizzato da uomini e donne che vi accedevano per raccogliere erbe, accendere fuochi e praticare rituali. La grotta ha mantenuto le sue funzioni nel tempo, con testimonianze di attività rituali tramandate per millenni. La scoperta rivela come questi gruppi preistorici praticavano riti di guarigione e magia all’interno di uno spazio che conservava tracce di queste pratiche antiche.

Per almeno 25 mila anni uomini e donne hanno continuato a entrare nella stessa grotta, raccogliere erbe, accendere piccoli fuochi e compiere rituali tramandati di generazione in generazione. Non è il soggetto di una leggenda, ma quanto emerge da un nuovo studio archeologico condotto nella Cloggs Cave, nel sud-est dell' Australia, che getta nuova luce sulle pratiche spirituali degli antichi aborigeni GunaiKurnai. Erbe bruciate: dalle cure alle maledizioni. Come riporta Arkeonews, la ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Environmental Archaeology, si è concentrata sull'analisi dei fitoliti, minuscole strutture di silice prodotte dalle piante e conservatesi nei sedimenti della grotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Australia, la grotta segreta nasconde un santuario di magia e guarigione di 25mila anni fa: la scoperta nella Cloggs Cave

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