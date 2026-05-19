L’allarme e le ricerche poi la triste scoperta | ritrovato cadavere nella grotta dello Svizzero

Da ternitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato senza vita vicino alla grotta dello Svizzero, in un'area alla periferia della città. I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di ricerca, che erano state avviate a seguito di un allarme. Le autorità stanno ora verificando le circostanze del decesso e raccogliendo eventuali elementi utili alle indagini. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

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Il cadavere di un uomo è stato trovato dai vigili del fuoco di Terni nei pressi della grotta dello Svizzero. La zona si trova sulla montagna situata sul lato destro delle gole del Nera, non lontani, in linea d'aria dalla zona di Stifone. L’uomo sembrerebbe essere la persona scomparsa che gli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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