L’allarme e le ricerche poi la triste scoperta | ritrovato cadavere nella grotta dello Svizzero

Un uomo è stato trovato senza vita vicino alla grotta dello Svizzero, in un'area alla periferia della città. I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di ricerca, che erano state avviate a seguito di un allarme. Le autorità stanno ora verificando le circostanze del decesso e raccogliendo eventuali elementi utili alle indagini. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

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