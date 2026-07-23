aumento prezzi di benzina e diesel come funzionano le accise mobili che potrebbe usare il governo meloni

I prezzi di benzina e diesel sono tornati ai livelli di marzo a causa della crisi in Medio Oriente. Il Governo non ha ancora modificato le accise mobili, che potrebbero essere utilizzate per ridurre i costi, perché mancano i fondi necessari. Le accise mobili sono tariffe variabili che possono essere applicate ai carburanti per influenzare i prezzi senza cambiare le aliquote fiscali principali. Finora, non sono state adottate misure in questa direzione.

La guerra in Medio Oriente è entrata in una delle sue fasi più critiche e ha portato a un aumento dei prezzi della benzina e del diesel. I costi hanno raggiunto quelli di marzo, ma il Governo non è ancora intervenuto sulle accise, perché mancano i fondi. Un problema risolvibile con il meccanismo delle accise mobili, che però l’esecutivo non ha ancora attivato e che potrebbe rivelarsi controproducente. I prezzi della benzina e del diesel continuano ad aumentare Perché aumenta il prezzo della benzina Cosa sono le accise mobili I prezzi della benzina e del diesel continuano ad aumentare Il 23 luglio il Ministero dei Trasporti ha comunicato che il prezzo medio della benzina alla pompa in Italia ha raggiunto gli 1,957 euro al litro, mentre quello del diesel è arrivato a 2,141 euro al litro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburanti

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