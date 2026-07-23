Una class action contro Netflix è stata depositata presso il Tribunale di Roma, coinvolgendo milioni di abbonati italiani. La causa, promossa da un’associazione di consumatori, chiede la restituzione degli aumenti applicati agli abbonamenti tra il 2017 e il 2024. Chi ha pagato di più potrebbe avere diritto a un rimborso fino a 500 euro. Sono in corso le procedure per l’adesione, che consentirebbero di recuperare eventuali somme versate in più rispetto ai prezzi originali.

Milioni di abbonati italiani potrebbero avere diritto a un rimborso. È stata infatti depositata presso il Tribunale di Roma la class action promossa da Movimento Consumatori contro Netflix, con cui si chiede la restituzione degli aumenti applicati agli abbonamenti tra il 2017 e il 2024. Secondo le stime dell’associazione, i rimborsi individuali potrebbero arrivare fino a 500 euro. L’iniziativa, depositata il 20 luglio, ha già raccolto l’interesse di oltre 240mila utenti. Ma da dove nasce questa vicenda e chi può concretamente rientrarvi? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Da dove nasce la vicenda. Il punto di partenza è una sentenza del... 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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© Urbanpost.it - Aumenti Netflix, parte la class action: rimborsi fino a 500 euro, chi può chiederli e come aderire

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Netflix, aumenti illegittimi: rimborsi in arrivo Cosa sapere

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