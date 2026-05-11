Scuola nuovo contratto presidi con aumenti fino a 500 euro al mese | la firma

È stato firmato oggi all'Aran il nuovo contratto per il settore dell'istruzione e della ricerca, relativo al triennio 2022-2024. L’accordo riguarda l’area dirigenziale e coinvolge circa sette mila persone. Tra le novità principali ci sono aumenti salariali che arrivano fino a 500 euro al mese per alcuni dirigenti. La firma rappresenta un passo importante per il rinnovo contrattuale di questa categoria.

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