Scuola nuovo contratto presidi con aumenti fino a 500 euro al mese | la firma
È stato firmato oggi all'Aran il nuovo contratto per il settore dell'istruzione e della ricerca, relativo al triennio 2022-2024. L’accordo riguarda l’area dirigenziale e coinvolge circa sette mila persone. Tra le novità principali ci sono aumenti salariali che arrivano fino a 500 euro al mese per alcuni dirigenti. La firma rappresenta un passo importante per il rinnovo contrattuale di questa categoria.
È stato firmato oggi all'Aran il contratto 2022-2024 per l'area dirigenziale Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024, che interessa 7.550 dirigenti scolastici, a partire dai presidi, e 360 dirigenti delle università e degli enti di ricerca. Scatteranno anche arretrati fino a 6mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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