Sub morti alle Maldive il volo della Turkish Airlines è arrivato a Malpensa

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel sono tornate in Italia dopo il drammatico incidente alle Maldive. Il volo della Turkish Airlines è atterrato a Malpensa, portando le salme nel paese. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della tragedia o sulle circostanze dell’incidente. La famiglia e le autorità italiane sono state informate del rientro delle salme. La notizia si aggiunge a quanto avvenuto nel paese insulare, dove si sono verificati i decessi.

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Sono rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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