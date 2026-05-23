Sub morti alle Maldive il volo della Turkish Airlines è arrivato a Malpensa
Le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel sono tornate in Italia dopo il drammatico incidente alle Maldive. Il volo della Turkish Airlines è atterrato a Malpensa, portando le salme nel paese. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della tragedia o sulle circostanze dell’incidente. La famiglia e le autorità italiane sono state informate del rientro delle salme. La notizia si aggiunge a quanto avvenuto nel paese insulare, dove si sono verificati i decessi.
Sono rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Maldive, sub morti: dolore e lacrime per l'arrivo a Malpensa delle salme dei quattro italiani
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Atterrato a Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, i quattro sub italiani morti durante l'immersione i x.com
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