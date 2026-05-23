Sub morti alle Maldive il volo della Turkish Airlines è arrivato a Malpensa

Notizia in breve

Le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel sono tornate in Italia dopo il drammatico incidente alle Maldive. Il volo della Turkish Airlines è atterrato a Malpensa, portando le salme nel paese. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della tragedia o sulle circostanze dell’incidente. La famiglia e le autorità italiane sono state informate del rientro delle salme. La notizia si aggiunge a quanto avvenuto nel paese insulare, dove si sono verificati i decessi.