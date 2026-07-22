Monica Esposito, 55 anni, è morta dopo essere stata investita durante l’attentato avvenuto a Modena il 16 maggio. La donna, rimasta gravemente ferita, non è sopravvissuta alle ferite riportate. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L’autore dell’attentato, un uomo di 42 anni, è stato arrestato e accusato di aver investito la vittima con un’auto.

Non ce l’ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni investita nel corso dell’attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella Terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina. Le sue condizioni – spiegano dall’ospedale – erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Attentato di Modena: morta Monica Esposito, fu investita da El Koudri. La famiglia dona gli organi

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ATTENTATO DI MODENA: MORTA LA SIGNORA MONICA ESPOSITO DOPO 2 MESI DI CALVARIO.

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