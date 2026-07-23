Alexander Bublik ha raggiunto le semifinali dell’ATP di Kitzbuehel, confermando la difesa del titolo vinto l’anno precedente. È il primo campione uscente a tornare in semifinale dall’edizione del 2013, quando Robin Haase aveva raggiunto questa fase del torneo. Nella stessa fase si è qualificato anche l’argentino Etcheverry.

Si sono delineate le semifinali dell’ATP di Kitzbuehel. Continua la difesa del titolo da parte di Alexander Bublik, che diventa il primo campione uscente da Robin Haase nel 2013 a tornare in semifinale l’anno successivo. Il kazako ha superato nettamente in due set lo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco. In semifinale Bublik se la dovrà vedere con l’argentino Tomas Martin Etchverry, testa di serie numero quattro del torneo austriaco. Etcheverry ha vinto il derby sudamericano con il peruviano Ignacio Buse, sempre in due set con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e quarantatré minuti. Tutto molto facile per il tedesco Yannick Hanfmann, che diventa il giocatore più anziano a raggiungere le semifinali a Kitzbuehel. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Kitzbuehel 2026, Bublik prosegue la difesa del titolo. In semifinale anche l’argentino Etcheverry

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