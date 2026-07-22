Alexander Bublik e Tomas Martin Etcheverry hanno vinto i loro incontri negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Kitzbühel, qualificandosi così per i quarti di finale. La giornata ha visto anche l’eliminazione di Vacherot. La competizione si svolge sulla terra rossa austriaca.

Giornata dedicata agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Kitzbühel. Sulla terra rossa austriaca sono arrivate le attese conferme di Alexander Bublik e Tomas Martin Etcheverry, entrambi capaci di staccare il pass per i quarti di finale. Il kazako, testa di serie numero 1 del torneo, ha regolato in due set l’argentino Facundo Diaz Acosta (n.108 del ranking ATP) con il punteggio di 6-3 7-5. Una prestazione solida e convincente per Bublik, bravo a gestire i momenti chiave del match senza concedere particolari opportunità al rivale. Nei quarti affronterà lo slovacco Alex Molcan (n.81 ATP), che ha superato il tedesco Daniel Altmaier (n.61 del mondo) al termine di una sfida combattuta, chiusa sul 6-3 3-6 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

© Oasport.it - ATP Kitzbuehel 2026, vincono Bublik ed Etcheverry. Eliminato Vacherot

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ATP Kitzbuehel 2026, vittorie di Struff e Baez. Eliminato Juan Manuel CerundoloJan-Lennard Struff e Sebastian Baez si sono qualificati per i quarti di finale dell’ATP 250 di Kitzbühel, mentre Juan Manuel Cerundolo è stato...

ATP Ginevra 2026, Fritz subito eliminato. Bublik e Ruud accedono ai quartiAll'esordio stagionale sulla terra rossa nell’ATP 250 di Ginevra, Taylor Fritz ha subito una sconfitta che ha posto fine alla sua partita.