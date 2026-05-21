A Ginevra si sono disputate le semifinali dell’ATP 250, con Bublik e Ruud che si sono qualificati per la finale. Anche Navone e Tien sono riusciti ad avanzare alla fase successiva. La competizione si svolge sul cemento svizzero, con giocatori provenienti da diverse nazioni che si sfidano per ottenere un posto in finale. Casper Ruud ha confermato il suo momento positivo, proseguendo la corsa nel torneo.

Tempo di semifinali anche nell’ATP 250 di Ginevra. Continua l’ottimo momento di forma da parte di Casper Ruud. Dopo aver raggiunto l’ultimo atto agli Internazionali d’Italia, il norvegese è tra i migliori quattro anche sulla terra rossa svizzera, superando brillantemente l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e dodici minuti di gioco. In semifinale Ruud se la vedrà con l’argentino Mariano Navone. Il tennista sudamericano ha sconfitto nettamente con un duplice 6-2 lo spagnolo Jaume Munar in poco più di un’ora e mezza di gioco. Continua il proprio cammino anche Alexander Bublik. Il kazako, testa di serie numero due, ha ceduto il primo set, ma poi si è imposto in rimonta sul francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo un’ora e cinquantacinque minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Ginevra 2026, Bublik e Ruud in semifinale. Avanti anche Navone e Tien

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