atp estoril 2026 nuno borges e pablo carreno busta agli ottavi eliminato botic van de zandschulp

Notizia in breve

Nuno Borges e Pablo Carreno Busta sono approdati agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril. Botic van de Zandschulp è stato eliminato al primo turno. Si conclude così il primo round del torneo sulla terra battuta portoghese, con gli ottavi in programma giovedì. L’unico azzurro ancora in corsa è Luciano Darderi, che ha ottenuto un bye come testa di serie numero 2.