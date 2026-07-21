ATP Estoril 2026 Nuno Borges e Pablo Carreno Busta agli ottavi Eliminato Botic van de Zandschulp
Nuno Borges e Pablo Carreno Busta sono approdati agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril. Botic van de Zandschulp è stato eliminato al primo turno. Si conclude così il primo round del torneo sulla terra battuta portoghese, con gli ottavi in programma giovedì. L’unico azzurro ancora in corsa è Luciano Darderi, che ha ottenuto un bye come testa di serie numero 2.
Si completa il primo turno dell’ ATP 250 di Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor lusitana sono definiti gli ottavi di finale, che giovedì vedranno scendere in campo l’unico azzurro ancora in corsa, Luciano Darderi, accreditato della testa di serie numero 2 e per questo con un bye. Il numero 8 del seeding, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, elimina il lituano Vilius Gaubas per 6-1 6-3, mentre il peruviano Gonzalo Bueno piega il portoghese Tiago Pereira con lo score di 6-3 1-6 7-6 (5). Il kazako Timofey Skatov rimonta ed elimina il neerlandese Jesper De Jong, sconfitto per 1-6 6-4 6-3, invece il numero 5 del tabellone, il lusitano Nuno Borges, regola il brasiliano Orlando Luz con un duplice 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Nuno Borges e Millennium Estoril Open. It's a match!
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