Atombit e Medallia hanno rafforzato la loro collaborazione, avviata nel 2019, creando un'alleanza europea che combina la piattaforma di Medallia con le capacità di intelligenza artificiale, analisi dei dati e consulenza di Atombit. L’obiettivo è generare risultati misurabili attraverso l’Experience Intelligence basata sull’AI.

- Una collaborazione nata nel 2019, oggi un'alleanza europea a livello di gruppo che unisce la piattaforma di Medallia con l'AI, i dati e la consulenza di Atombit. LONDRA, 23 luglio 2026 PRNewswire -- Atombit, pioniere dell'Experience Intelligence, annuncia oggi un'alleanza strategica con Medallia, piattaforma leader basata sull'intelligenza artificiale per la trasformazione dell'esperienza, per supportare le imprese a convertire l'esperienza di clienti e dipendenti in una crescita misurabile. Poche organizzazioni sanno misurare l'impatto dell'esperienza sul profitto o intervenire con la rapidità necessaria. Questa alleanza unisce una piattaforma capace di catturare l'esperienza su scala enterprise e le competenze per trasformarla in decisioni e risultati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Atombit sigla un'alleanza con Medallia per generare risultati misurabili grazie all'Experience Intelligence basata sull'AI

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