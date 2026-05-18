Cybersicurezza Sirmax allena i dipendenti grazie all’alleanza con Logos

Un'azienda specializzata in materiali chimici ha avviato un programma di formazione sulla sicurezza informatica per i propri dipendenti. L'iniziativa include simulazioni di attacchi phishing e video educativi specifici per i social media. L'obiettivo è rafforzare la capacità dei collaboratori di riconoscere e affrontare minacce digitali attraverso esercitazioni pratiche e contenuti mirati. La formazione si svolge in collaborazione con un'azienda specializzata nel settore della cybersicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

FINTI ATTACCHI phishing per testare l’attenzione dei collaboratori. Video di formazione a misura di social media. La possibilità di cambiare formati e temi in base all’utilizzo, con aggiornamenti mensili in base alle ultime novità. È così che Sirmax, azienda italiana con sede a Cittadella (nel Padovano), primo produttore europeo non integrato e tra i leader mondiali nello sviluppo di miscele in polipropilene e altri materiali con 13 stabilimenti nel mondo, ha deciso di affrontare le sfide della sicurezza informatica affidando la realizzazione del proprio Security Awareness Managed Program, basato su una piattaforma multilingua, a Logos Technologies, azienda it di Mestre, nel Veneziano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cybersicurezza. Sirmax allena i dipendenti grazie all’alleanza con Logos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Attachi hacker simulati e microlearning: così SIRMAX allena i dipendentiEmail che imitano Microsoft o un cliente reale, attacchi simulati, video brevi e contenuti aggiornati mese dopo mese Finti attacchi phishing per... Anthropic svela Project Glasswing: l’alleanza con le Big Tech per blindare il web grazie all’IAAnthropic lancia Project Glasswing, un'alleanza tra big tech per mettere in sicurezza il sistema informatico globale. Cybersicurezza. Sirmax allena i dipendenti grazie all’alleanza con LogosFINTI ATTACCHI phishing per testare l’attenzione dei collaboratori. Video di formazione a misura di social media. La possibilità di ... quotidiano.net