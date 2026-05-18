Cybersicurezza Sirmax allena i dipendenti grazie all’alleanza con Logos
Un'azienda specializzata in materiali chimici ha avviato un programma di formazione sulla sicurezza informatica per i propri dipendenti. L'iniziativa include simulazioni di attacchi phishing e video educativi specifici per i social media. L'obiettivo è rafforzare la capacità dei collaboratori di riconoscere e affrontare minacce digitali attraverso esercitazioni pratiche e contenuti mirati. La formazione si svolge in collaborazione con un'azienda specializzata nel settore della cybersicurezza.
FINTI ATTACCHI phishing per testare l’attenzione dei collaboratori. Video di formazione a misura di social media. La possibilità di cambiare formati e temi in base all’utilizzo, con aggiornamenti mensili in base alle ultime novità. È così che Sirmax, azienda italiana con sede a Cittadella (nel Padovano), primo produttore europeo non integrato e tra i leader mondiali nello sviluppo di miscele in polipropilene e altri materiali con 13 stabilimenti nel mondo, ha deciso di affrontare le sfide della sicurezza informatica affidando la realizzazione del proprio Security Awareness Managed Program, basato su una piattaforma multilingua, a Logos Technologies, azienda it di Mestre, nel Veneziano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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