Stellantis partnership con Accenture e tecnologia NVIDIA per la nuova fabbrica digitale basata sulla AI

Stellantis ha annunciato una collaborazione con Accenture e NVIDIA per sviluppare una nuova fabbrica digitale. Questa iniziativa si focalizza sull’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e digital twin per migliorare i processi produttivi. La partnership mira a creare sistemi più efficienti e innovativi, integrando le soluzioni di NVIDIA nell’ambito della produzione. L’obiettivo è realizzare una fabbrica “intelligente” che sfrutta le potenzialità della digitalizzazione e dell’automazione.

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Stellantis accelera sulla fabbrica “intelligente” e annuncia una partnership strategica con Accenture per sviluppare sistemi produttivi basati su digital twin e intelligenza artificiale, sfruttando le tecnologie di NVIDIA. L’obiettivo è trasformare la rete industriale globale del gruppo attraverso ambienti virtuali evoluti capaci di simulare e ottimizzare in tempo reale le attività produttive. Il progetto unisce il know-how manifatturiero di Stellantis con le competenze di Accenture nella physical AI e nella manifattura digitale, oltre alle piattaforme di accelerated computing e alle librerie Omniverse di NVIDIA. La collaborazione punta a creare repliche virtuali ad alta fedeltà degli stabilimenti produttivi, alimentate da dati in tempo reale e sistemi di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, partnership con Accenture e tecnologia NVIDIA per la nuova fabbrica digitale basata sulla AI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis e Accenture, partnership su produzione industriale guidata da IA con NvidiaAMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi l’intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture, per accelerare... Leggi anche: **Stellantis: amplia partnership con Leapmotor, focus sulla Spagna** Stellantis, partnership con Accenture e Nvidia per portare l'Ia nelle fabbricheStellantis ha intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture, per accelerare l'utilizzo di funzionalità di digital twin abilitate dall'intelligenza artificiale, sfruttando le tecnologi ... quotidiano.net Stellantis e Accenture, partnership per produzione guidata dall'AI con tecnologie NVIDIAStellantis, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato l'intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture per ... teleborsa.it