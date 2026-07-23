Atletica la lughese convocata in azzurro per la competizione Under 20 che si disputerà in Oregon dal 5 al 9 agosto Beatrice Palmonari vola ai Mondiali

Da sport.quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Beatrice Palmonari, atleta dell’Atletica Lugo, è stata convocata per i Mondiali Under 20 in Oregon, dal 5 al 9 agosto. La competizione si terrà al Fana Stadium di Eugene.

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Ancora una grande soddisfazione per l’Atletica Lugo che può fregiarsi della convocazione della sua stellina, Beatrice Palmonari, per i Mondiali Under20 di Eugene, in Oregon, in programma al Fana Stadium della città statunitense dal 5 al 9 agosto. L’atleta romagnola è una delle migliori interpreti della marcia declinata al femminile, per quanto riguarda gli Under20: ha ottenuto la qualificazione per la rassegna giovanile iridata, grazie al secondo posto agli Italiani, nei quali si è piazzata al secondo posto nei 5.000 metri, alle spalle dell’abruzzese Serena Di Fabio, che sarà con lei a Eugene per questa 15ª edizione dei campionati Mondiali Under20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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