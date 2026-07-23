Atalanta-Mantova finisce 1-1 Prove di mister Sarri per testare la manovra tattica

Da bergamo.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'incontro tra Atalanta e Mantova si è concluso con un pareggio di 1-1. La partita, il secondo test estivo della stagione, ha visto l’allenatore dell’Atalanta sperimentare diverse soluzioni tattiche. Nessun giocatore dell’Under 23 ha segnato negli ultimi minuti, a differenza di altre occasioni precedenti. La squadra avversaria era guidata dall’ex responsabile dell’Under 23.

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Questa volta nessun giovane dell’Under 23 ci mette lo zampino all’ultimo secondo, e l’Atalanta pareggia 1-1 col Mantova (Serie B) guidata dall’ex Under 23 Modesto il secondo test estivo della stagione. Mister Sarri, che nelle scorse ore ha perso il papà Amerigo, sul campo a porte chiuse di Zingonia ha scelto l’undici per testare la manovra tattica del suo 4-3-3: in difesa, vicino a capitan Scalvini c’è il 2006 Obric, mentre a destra Bellanova con Bernasconi a sinistra. Riproposto il tandem a centrocampo con Samardzic e Zalewski mezzali sperimentali ai lati del regista Gaetano, mentre nel tridente con Raspadori a sinistra questa volta ci sono Cassa e Krstovic. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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L’Atalanta ritrova l’ex mister Modesto con il Mantova: il biennio in Under 23 e l’occasione in Serie BUn ex allenatore dell’Atalanta, che ha guidato la squadra Under 23 dal 2023 al 2025, si trova ora a lavorare con il Mantova in Serie B.

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