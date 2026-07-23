L'incontro tra Atalanta e Mantova si è concluso con un pareggio di 1-1. La partita, il secondo test estivo della stagione, ha visto l’allenatore dell’Atalanta sperimentare diverse soluzioni tattiche. Nessun giocatore dell’Under 23 ha segnato negli ultimi minuti, a differenza di altre occasioni precedenti. La squadra avversaria era guidata dall’ex responsabile dell’Under 23.

Questa volta nessun giovane dell’Under 23 ci mette lo zampino all’ultimo secondo, e l’Atalanta pareggia 1-1 col Mantova (Serie B) guidata dall’ex Under 23 Modesto il secondo test estivo della stagione. Mister Sarri, che nelle scorse ore ha perso il papà Amerigo, sul campo a porte chiuse di Zingonia ha scelto l’undici per testare la manovra tattica del suo 4-3-3: in difesa, vicino a capitan Scalvini c’è il 2006 Obric, mentre a destra Bellanova con Bernasconi a sinistra. Riproposto il tandem a centrocampo con Samardzic e Zalewski mezzali sperimentali ai lati del regista Gaetano, mentre nel tridente con Raspadori a sinistra questa volta ci sono Cassa e Krstovic. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta-Mantova finisce 1-1. Prove di mister Sarri per testare la manovra tattica

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L’Atalanta ritrova l’ex mister Modesto con il Mantova: il biennio in Under 23 e l’occasione in Serie BUn ex allenatore dell’Atalanta, che ha guidato la squadra Under 23 dal 2023 al 2025, si trova ora a lavorare con il Mantova in Serie B.

Temi più discussi: Atalanta-Mantova finisce 1-1, in vantaggio con Samardzic al 16’, pareggia Caiazzo al 54’; Atalanta-Mantova 1-1: i bergamaschi non vanno oltre il pareggio. Per la Dea in gol Samardzic; Un lampo di Samardzic e tante gambe imballate, l’Atalanta pareggia in amichevole col Mantova; Preseason 2026/27: prodezza di Samardži? nell'1-1 col Mantova.

Finisce 1-1: l' #Atalanta passa avanti con un super gol di #Samardzic su punizione, risponde #Cajazzo nella ripresa per il #Mantova x.com

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Atalanta-Mantova, l'amichevole finisce 1-1. Prove di mister Sarri per testare la manovra tatticaAl 16’ Samardzic guadagna una punizione che trasforma in rete. Dei nazionali reduci dai Mondiali De Roon, presente a bordocampo, e Kossounou, tornano ad allenarsi oggi, giovedì 23 luglio ... bergamo.corriere.it

Atalanta-Mantova finisce 1-1, in vantaggio con Samardzic al 16’, pareggia Caiazzo al 54’Atalanta in campo a Zingonia, a porte chiuse (ma con diretta sul canale YouTube del club) per la seconda amichevole della stagione. Al Centro Bortolotti i nerazzurri affrontano il Mantova, con calcio ... ecodibergamo.it