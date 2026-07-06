Atalanta annunciato lo staff di mister Sarri | ecco i nomi

Da ecodibergamo.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 6 luglio è iniziata ufficialmente la stagione 2026-27 dell’Atalanta. I giocatori hanno sostenuto le visite mediche di rito, mentre la società ha comunicato i nomi dello staff tecnico di Maurizio Sarri. Tra i membri annunciati ci sono collaboratori e preparatori fisici, ma nessun dettaglio sui ruoli specifici. La presentazione ufficiale del team di lavoro avverrà nei prossimi giorni.

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ATALANTA. Lunedì 6 luglio è ufficialmente iniziata la stagione 202627 dell’Atalanta. Giocatori impegnati nelle visite mediche, la società ha annunciato lo staff tecnico che lavorerà con Maurizio Sarri. Atalanta al lavoro per preparare la nuova stagione: lunedì 6 luglio giocatori impegnati nelle tradizionali visite mediche, mentre la società nel pomeriggio ha annunciato la composizione dello staff tecnico che coadiuverà mister Maurizio Sarri. Un staff composto da 12 persone, a cominciare dallo storico vice Marco Ianni, 44enne abruzzese al fianco del nuovo tecnico nerazzurro dall’esperienza con il Napoli in poi. Collaboratori tecnici Michele Beoni e Mattia Pasqui. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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