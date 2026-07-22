L’Atalanta ritrova l’ex mister Modesto con il Mantova | il biennio in Under 23 e l’occasione in Serie B

Un ex allenatore dell’Atalanta, che ha guidato la squadra Under 23 dal 2023 al 2025, si trova ora a lavorare con il Mantova in Serie B. Durante il suo biennio, ha raggiunto due playoff e ha contribuito alla crescita di numerosi giovani calciatori. È stato il primo a sedersi sulla panchina della seconda squadra nerazzurra, portando avanti un progetto di valorizzazione dei talenti emergenti. Ora, la sua esperienza si inserisce nel campionato di seconda divisione italiana.

Due anni in Under 23, due playoff raggiunti e tanti giocatori valorizzati. Dal 2023 al 2025, mister Francesco Modesto è stato una delle chiavi del successo del progetto della seconda squadra dell’Atalanta, della quale è stato il primo allenatore in assoluto. In due anni nel girone A ha raggiunto il 5° e 6° posto nella regular season, per poi arrivare agli ottavi e ai quarti di finale dei playoff nazionali, eliminato solo per una questione di peggior posizionamento rispetto a Catania e Audace Cerignola, senza perdere nei 90 minuti. Risultati sul campo straordinari che si sono coniugati con la crescita di un gruppo e di singoli giocatori che hanno compiuto percorsi importanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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