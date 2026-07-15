I cuori nerazzurri nel mondo | a La Virginia Colombia è nata un’accademia ispirata all’Atalanta Qui il calcio salva i ragazzi

A La Virginia, in Colombia, è stata fondata un’accademia di calcio ispirata all’Atalanta. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani del luogo, promuovendo lo sport come strumento di integrazione e sviluppo. L’accademia si basa su programmi di allenamento e formazione tecnico-tattica, con l’obiettivo di offrire opportunità ai ragazzi attraverso il calcio. Questa realtà si inserisce in un progetto più ampio di promozione del movimento calcistico tra le comunità locali.

S e ci seguite, sapete che ci piace andare in giro per il mondo alla scoperta dei tifosi dell’Atalanta. Siamo stati in un sacco di Paesi diversi e lontani - Mauritania, Egitto, Stati Uniti, India, Brasile, Tahiti solo per citarne alcuni - per raccontare delle storie molto particolari. Quello di oggi è un viaggio diverso da quello che solitamente vi proponiamo. Non racconteremo la storia di un tifoso, ma com’è nata, nel nord del Sudamerica, un’accademia calcistica ispirata all’Atalanta. Ci troviamo in Colombia, a La Virginia, città nel dipartimento di Risaralda, per raccontarvi dell’Academia Atalanta La Virginia. A parlare con noi è Ramón Antonio Posada Tabares, fondatore e proprietario dell’accademia insieme a Dilson Serna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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scritto da Lorenzo Salae ci seguite, sapete che ci piace andare in giro per il mondo alla scoperta dei tifosi dell’Atalanta. Siamo stati in un sacco di Paesi diversi e lontani - Mauritania, Egitto, Stati Uniti, India, Brasi ... ecodibergamo.it