atalanta niente trasferte per i tifosi nerazzurri nelle amichevoli agostane a rotterdam e gelsenkirchen

I tifosi dell’Atalanta non potranno seguire la squadra nelle due amichevoli estive previste a inizio agosto. La prima si giocherà il 2 agosto a Rotterdam, nello stadio del Feyenoord, mentre la seconda è programmata per il 8 agosto alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04. La società ha comunicato che non saranno organizzati trasferte per queste partite.

Bergamo, 9 luglio 2026 – Niente trasferte estive per i tifosi dell’Atalanta per le due amichevoli di lusso fissate domenica 2 agosto a Rotterdam nello stadio del Feyenoord e sabato 8 in quello dello Schalke04, la Veltins Arena di Gelsenkirchen. Le due società hanno infatti deciso di tenere chiuso il settore ospiti su decisione delle rispettive autorità di pubblica sicurezza per ragioni di ordine pubblico. A comunicarlo con una nota nel tardo pomeriggio la stessa Atalanta tramite il proprio sito: “Atalanta BC informa i propri sostenitori che, in occasione delle amichevoli contro Feyenoord e Schalke 04, non sarà prevista la presenza di tifoserie ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Borussia-Atalanta, i tifosi nerazzurri in trasferta a Dortmund

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