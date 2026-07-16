Atalanta ecco la maglia 2026 2027 | omaggio alla New Balance Arena

L'Atalanta ha presentato la maglia ufficiale per la stagione 20262027. La nuova divisa è un omaggio alla New Balance Arena, lo stadio di casa. La maglia è stata realizzata in collaborazione con il partner tecnico New Balance. Nessun dettaglio sui materiali o sul design è stato comunicato. La presentazione è avvenuta ufficialmente attraverso i canali del club. La divisa sarà indossata nelle prossime partite di campionato e competizioni europee.

Atalanta BC e New Balance hanno il piacere di presentare il nuovo Home Kit per la stagione 202627., Nel secondo anno della collaborazione tra il Club e il brand sportivo, il design della prima maglia viene reinterpretato in chiave contemporanea: le iconiche strisce nerazzurre sono impreziosite da sottili dettagli metallici ispirati alle linee architettoniche della New Balance Arena., La maglia mantiene le iconiche strisce verticali nei colori Deep Black e Oasis Blue, arricchite da dettagli metallici ispirati all'architettura della New Balance Arena, che conferiscono un tocco contemporaneo a un design profondamente radicato nella tradizione del club. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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