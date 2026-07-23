Atalanta e Bologna | come il calciomercato cambia le formazioni

La sessione di calciomercato estivo per la Serie A 2026-27 è in pieno svolgimento, con le squadre che stanno rafforzando le rose per la prossima stagione. Atalanta e Bologna stanno completando acquisti e cessioni, influenzando le formazioni ufficiali. Le operazioni riguardano principalmente trasferimenti di giocatori e rinnovi contrattuali, che cambieranno gli schemi delle due squadre. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato i dettagli definitivi delle rose per la nuova stagione.

L’angolo della partita. La sessione di calciomercato estivo per la Serie A 2026-27 è entrata nel vivo, con le squadre impegnate a definire strategie e organici per affrontare la nuova stagione. Con novità importanti sugli allenatori, cessioni significative e acquisti di spessore, ogni club cerca di delineare la propria identità in un campionato che promette di essere altamente competitivo. Dall’Atalanta al Venezia, il volto della Serie A sta mutando rapidamente, aprendo una finestra su un futuro incerto ma ricco di opportunità. La chiave tattica del match. Le formazioni si stanno adattando alle richieste dei nuovi allenatori, con moduli e strategie che riflettono le filosofie di gioco di ciascun tecnico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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GAETANO-ATALANTA: ACCORDO TOTALE PROPOSTO UNO TRA EL BILAL O MALDINI

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