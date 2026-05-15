Atalanta vs Bologna trentasettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentasettesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Atalanta e Bologna in una partita decisiva per la classifica. La squadra bergamasca ha bisogno di un pareggio per assicurarsi il settimo posto e la qualificazione alla Conference League, mentre i felsinei sono obbligati a vincere per superare gli avversari e ottenere il piazzamento. La partita si svolge in un momento di grande attenzione per entrambe le squadre, con le rispettive ambizioni di ottenere un risultato utile. La sfida sarà visibile su canali sportivi dedicati.

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Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre si contendono il settimo posto che significherebbe ingresso in Conference League, ma se ai bergamaschi basta un punto, i felsinei devono vincere. Atalanta vs Bologna si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 18 presso la NewBalance Arena ATALANTA VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria contro il Milan in traferta ha consentito ai bergamaschi di compiere un passo importante per blindare il settimo posto in classifica. La squadra di Palladino rivede così l’Europa, anche se solo la Conference League, ma deve difendere i sei punti di vantaggio sul Bologna, diretta rivale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Bologna, trentasettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BOLOGNA-ATALANTA 0-2 // NAPOLI-VERONA 2-2 DIRETTA GOL 19ª GIORN SERIE A 25/26 LIVE STATS & C3D Sullo stesso argomento Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Bologna, c’è ancora una chance per la Conference: le combinazioni possibili con l’Atalanta per il 7° postoBattere la Dea con almeno uno scarto di tre reti, battere all’ultima anche l’Inter e sperare che Palladino vada ko. Ecco perché ci si deve credere ... corrieredellosport.it Atalanta-Bologna, le probabili formazioni e dove vedere la partitaEcco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Atalanta-Bologna, partita valida per il campionato di Serie A 2025/2026 ... calcioatalanta.it